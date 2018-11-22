إضراب يشل تونس.. 650 ألف موظف حكومي يحتجون

ينفذ أكثر من 650 ألف موظف في القطاع الحكومي الخميس إضراباً عاماً وصف بـ "غير المسبوق" في تونس.

وسيشارك مئات الآلاف من الموظفين في إضراب هو الأول من نوعه في البلاد، استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، للاحتجاج على خطط حكومية تستهدف تجميد الزيادة في الرواتب، لتزيد بذلك الضغوط على الحكومة التي تعهدت بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن قبل يومين أنه قرر رسمياً تنظيم إضراب عام بقطاع الوظيفة الحكومية بعد انغلاق باب التفاوض مع الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، واحتجاجاً على "تملصها في تنفيذ التزاماتها، بالزيادة في أجور الموظفين، وعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم، إلى جانب خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي".



