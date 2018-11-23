طاطناكي: نطالب بانتخابات ليبية قبل ربيع العام المقبل

رحب حسن طاطناكي رئيس التجمع الليبي الديمقراطي بجهود دول جوار ليبيا لحل الأزمة في بلاده، وطالب بإجراء انتخابات عامة قبل ربيع العام المقبل.

ودعا طاطناكي أيضا لمنح الليببين حق المواطنة التي تسمح لهم بإمكانية ملاحقة القيادات المسؤولة عن الانتهاكات.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو، قد قال الأربعاء، إن ليبيا قد تجري الانتخابات في الربيع المقبل بعد أن استضافت روما مؤتمراً على مدى يومين في باليرمو لتحقيق الاستقرار في ليبيا.



والتقى زعيما طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر في صقلية الثلاثاء، وأيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، خطة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العام المقبل.



وأظهرت مسودة البيان الختامي لمؤتمر باليرمو، التي اطلعت عليها رويترز، أن وفدي ليبيا اتفقا على التحضير لإجراء الانتخابات في ربيع عام 2019 والالتزام بنتائجها.



وقال دبلوماسي إيطالي إن قائد الجيش، خليفة حفتر، أيد بقاء السراج في السلطة رئيساً للوزراء لحين إجراء الانتخابات.



وألغيت الأسبوع الماضي خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الشهر المقبل.

