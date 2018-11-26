الجزائر.. بوتفليقة يحل جميع هياكل حزبه الحاكم

أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأحد بحل جميع مؤسسات وهياكل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وكلف بوتفليقة هيئة لتسيير الأعمال تتكون من ستة أعضاء، يشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.



يذكر أن معاذ بوشارب، في العقد الرابع من عمره، ويقوم حاليا بحسب مراقبين بتنقية الحزب الحاكم من الوجوه القديمة، تحسبا للموعد الأهم في الجزائر، أي الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، وهو موعد لا تزال معالمه غير واضحة بشأن ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، رغم أن الأمين العام السابق للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، أعلن ترشيح جبهة التحرير للرئيس بوتفليقة.

كما حسمت أحزاب الموالاة موقفها وبدأت بجمع التأييد للرئيس بوتفليقة، لكن معاذ بوشارب، لم يعلن بعد عن موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية، لا مع ترشح بوتفليقة ولا مع تنحيه ليفسح المجال لجيل الاستقلال كما وعد بذلك العام 2012.