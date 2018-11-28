ولي العهد السعودي: نعزز العلاقات مع تونس لصالح الشعبين

شدد الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين تونس، وذلك قبيل مغادرته تونس بعد زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات. وكان في مقدمة مودعيه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان في تصريح خاص لقناة "العربية" عقب وصوله للعاصمة التونسية، الثلاثاء، أن الشعب التونسي له مكانة خاصة لدى الشعب السعودي، وأن الدولتين تعملان دائما على تحسين العلاقات لصالح الشعبين.

وقال ولي العهد السعودي، وإلى جواره الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي: "مستحيل أن تكون لدي جولة في شمال إفريقيا، دون التوقف في تونس".

وأضاف: "الشعب التونسي عزيز جدا على قلوب الشعب السعودي، والعلاقات بين تونس والسعودية قديمة و إيجابية، وهي لخدمة البلدين".

وتابع: "دورنا في المملكة العربية السعودية مبني على ما قاموا به من قبلنا، وهذا ما نقوم به اليوم".

ووصل الأمير #محمد_بن_سلمان، مساء الثلاثاء، إلى تونس في زيارة رسمية استغرقت ساعات، وغادر بعدها إلى قمة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى المطار، الرئيس التونسي السبسي.

وكانت تونس المحطة الرابعة في جولة الأمير محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.