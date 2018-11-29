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الحدث المغرب العربي

الخرطوم تحتضن اليوم الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي

المصدر: الحدث.نت
من اجتماع سابق لوزراء خارجية دول جوار ليبيا
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يبدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، في مسعى جديد لدفع جهود التسوية السياسية في البلاد، وبحث تعزيز التنسيق في مجال تأمين الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

ويشارك في الاجتماع كل من وزراء خارجية السودان ومصر وتشاد وتونس والجزائر، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وممثل الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، إضافة لممثلين لكل من فرنسا وإيطاليا.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد أسبوعين على مؤتمر باليرمو بشأن الأزمة الليبية، في وقت تشهد فيه منطقة الجنوب الليبي توتراً أمنياً، بالتزامن مع تحركات نشيطة لجماعات مسلحة وانتشار العصابات الوافدة من خارج الحدود.

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