انتهاء محادثات الصحراء الغربية.. ولقاء العام المقبل

أعلن هورست كولر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية للصحفيين أن المحادثات التي عقدت برعاية المنظمة الدولية على مدى يومين بشأن الملف انتهت الخميس بتعهد كل الأطراف الاجتماع مجددا في "طاولة مستديرة" مماثلة في الربع الأول من العام المقبل.

وأدلى المبعوث الأممي بهذه التصريحات بعد انتهاء الاجتماعات بشكل غير متوقع اليوم الخميس.



وأحجم كولر عن تلقي أسئلة من الصحفيين، لكنه قال إن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا وممثلين عن جبهة البوليساريو "تواصلوا بصراحة بروح من الاحترام المتبادل".

وكان المبعوث الأممي قال في وقت سابق:" هناك إمكانية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، المستمر منذ عقود في المنطقة بعد التئام ممثلي الأطراف حول طاولة مستديرة في جنيف لأول مرة منذ 2012.

