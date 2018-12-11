المغرب:خلية داعش بالقنيطرة حرضت على أعمال إرهابية خطيرة

أعلن #المغرب أن الأبحاث الأولية الجارية في تفكيك خلية إرهابية داعشية كشفت أن المشتبه فيهم من الداعشيين المغاربة "انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لداعش".



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أنه وفقاً للمعطيات الجديدة، فقد قام الداعشيون المغاربة بـ"التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية" في المغرب، تماشياً مع "الأجندة التخريبية" لداعش.

وتفيد المعطيات الرسمية المغربية أيضا، بأن أحد الموقوفين حاول الالتحاق بداعش في "الساحة السورية والعراقية" أو "بأحد فصائله الناشطة في غرب إفريقيا"، قبل أن يقرر "القيام بعملية إرهابية نوعية" في المغرب بتنسيق مع باقي أفراد الخلية الإرهابية.



وكان هذا الداعشي المغربي "على اتصال دائم" بأحد العناصر المتطرفة تم توقيفه في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في المغرب.



وتورطت عناصر هذه الخلية الإرهابية الداعشية، مع عنصر آخر موالٍ لداعش، في "التخطيط لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة"، في المغرب.



وكان المغرب قد أعلن الثلاثاء الماضي عن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش قبل أسبوع، تتكون من 3 عناصر ينشطون في مدينة القنيطرة، غرب المغرب.