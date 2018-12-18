أول صور للسائحتين القتيلتين اغتصاباً وذبحاً في المغرب

ظهرت اليوم الثلاثاء أول صور لسائحتين، نرويجية ودنماركية، عثروا عليهما قتيلتين اغتصاباً وذبحاً صباح أمس قرب قرية في جبال أطلس المغربية، ونشرت عنهما "العربية.نت" تقريراً وافياً اليوم في مكان آخر من الموقع، وفيه أن السلطات المغربية بدأت تحقق في مقتلهما بمنطقة "سيدي شمهروش" البعيدة أكثر من 82 كيلومتراً جنوبي مدينة مراكش.



القتيلة الدنماركية هي Louisa Vesterager Jespersen البالغة 24 سنة، بحسب ما ذكرت اسمها ونشرت صورتها صحيفة B.T الشعبية في الدنمارك، ونقلتها من حسابها "الفيسبوكي" ومعها نشرت مقابلة من أسطر قليلة مع والدتها. أما صديقتها النرويجية، وهي Maren Ueland الأكبر سناً منها بأربعة أعوام، فنشرت صورتها قناة NRK TV التلفزيونية النرويجية في موقعها الذي قالت فيه إنها استمدتها من حسابها في "فيسبوك" أيضاً.

والدة القتيلة الدنماركية، وهي Helle Jespersen البالغة 52 سنة، ذكرت أنها نصحت ابنتها "بعدم السفر هذه المرة إلى منطقة خطرة من الجبال، إلا أنها أصرت وسافرت" على حد ما قالته للصحيفة، فيما ذكرت Irene Ueland أم القتيلة النرويجية مارن، أن ابنتها "عاشقة للهواء الطلق واتخذت كافة الاحتياطات قبل السفر" وفقاً لما قرأت "العربية.نت" مما قالته للموقع التلفزيوني، ومنه ألمت باسم حسابها في "فيسبوك" ونقلت منه صورة ثانية لها، والشيء نفسه فعلته بزيارة حساب صديقتها بالموقع أيضاً، وفيه وجدت صوراً بالعشرات.