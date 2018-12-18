توقيف مشتبه به في مقتل سائحتين في جبال الأطلس بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أنه تم توقيف مشتبه به صباح الثلاثاء في مراكش بعد مقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب #المغرب.



وأضافت الوزارة أن المحققين يبحثون عن مشتبه بهم آخرين حالياً بعد العثور الاثنين على جثتي السائحتين، دنماركية ونرويجية، على بعد 10 كلم من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير.

وكانت السلطات المغربية أعلنت، الاثنين، أنه تم العثور على جثتي المرأتين وعلى رقبتيهما "آثار عنف" بسبب أداة قطع.



وأبلغت السلطات عائلتي الضحيتين في بلديهما.



ونقلت صحيفة "بي. تي" الدنماركية عن هيل بيترسن والدة الضحية الدنماركية لويزا فيتسراغر جيسبرسن (24 عاما) أن ابنتها "طعنت في رقبتها".



وبحسب المعلومات على صفحتها على فيسبوك فإن لويزا كانت تدرس في النرويج، لكي تكون مرشدة سياحية وكانت تهوى المغامرات.



والضحية الأخرى تبلغ من العمر 28 عاماً، بحسب وسائل الإعلام المغربية.



وفرض طوق أمني كبير في منطقة إمليل بعد العثور على الجثتين، وتم تعليق جولات التسلق في هذه المنطقة الجبلية السياحية، بحسب وسائل الإعلام المغربية.



وتعتبر قرية إمليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال إفريقيا.



وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة.