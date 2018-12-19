ليبيا.. السراج يصل إلى حقل الشرارة للقاء المحتجين

أعلن مصدر حكومي ليبي ومحتج أن رئيس الوزراء الليبي المعترف به دولياً فائز السراج وصل جوا الأربعاء إلى حقل الشرارة الجنوبي النفطي للقاء المحتجين الذين أغلقوا الحقل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

ويحاول مسؤولون اقناع المحتجين بإعادة فتح الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق الأربعاء، دخلت الولايات المتحدة الأميركية على خط أزمة حقل الشرارة المغلق منذ حوالي أسبوعين، وطلبت من "العناصر المسلحة" الانسحاب الفوري وغير المشروط منه، لاستئناف إنتاج النفط لصالح جميع الليبيين. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، لها الأربعاء، نقله المتحدث باسمها روبرت بالادينو، إنها "تواصل مراقبة الوضع في حقل شرارة النفطي، وتدعو إلى ضرورة أن تظل موارد ليبيا النفطية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني، حتى تتصرّف فيها نيابة عن جميع الليبيين من دون تهديد أو ترهيب".

يذكر أن حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد، أغلق منذ 8 ديسمبر، بسبب احتجاجات قبلية، تندّد بعدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، وتجاهل توفير متطلباتهم الأساسية، بينما تتهم المؤسسة الوطنية للنفط جماعات مسلحة وصفتها بـ"الإرهابية"، بالوقوف وراء هذا الإغلاق بهدف تحقيق مصالح خاصة، وتدعو إلى استبدالها.

ومنذ إغلاق حقل الشرارة النفطي الأكبر في ليبيا، تخسر البلاد يوميا إيرادات مالية تقدّر 32.5 مليون دولار أميركي، وحوالي ربع إنتاجها من النفط، الذي ارتفع في الأشهر الأخيرة إلى أكثر من مليون برميل يوميا.

