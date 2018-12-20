صور جديدة لقاتلي السائحتين بالمغرب.. اعتقال 4 مشتبه بهم

اعتقلت السلطات المغربية، الخميس، 3 أشخاص يشتبه بمساهمتهم في مقتل سائحتين أجنبيتين في قرية إمليل الجبلية بإقليم الحوز في ضواحي مدينة مراكش جنوب المغرب. وبهذا يرتفع عدد الموقوفين المشتبه بهم في تلك القضية إلى 4.

وكشف مكتب محاربة الإرهاب، أن الاعتقال تم صباح الخميس، في مدينة مراكش، بالتنسيق مع جهاز الشرطة.

وأوضح السلطات المغربية أن التحقيقات القضائية جارية الآن مع المشتبه فيهم، تحت إشراف من النيابة العامة، لتحديد "ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي".

ويبحث المحققون المغاربة مع المشتبه بهم عن "الخلفيات والدوافع الحقيقية"، التي كانت "وراء ارتكاب" جريمة قتل سائحتين أوروبيتين.

ويعمل التحقيق على"فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة التي تدعمها "قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".

ويأتي اعتقال الثلاثة المشتبه بهم صباح الخميس، في أعقاب اعتقال المشتبه به الأول، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة مراكش.

ونفذ المشتبه فيهم الأربعة، جريمة "القتل العمد" باستعمال السلاح الأبيض، ضد سائحتين نرويجية ودنماركية.

يذكر أن السائحتين اللتين تبلغان من العمر 24 و28 سنة، وهما على التوالي دنماركية تدعى "لويزا فيسترغر جيسبرسن" ونرويجية تدعى "أولاند مارين"، انتقلتا صباح الأحد الماضي، إلى منطقة "شمهروش" بجبل توبقال الواقع في أعلى قمم جبال الأطلس في إقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش، بعد ليلة قضتاها وسط مراكش، ونصبتا خيمة في مكان منعزل، لتمضية الليلة هناك.