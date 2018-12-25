البرلمان الليبي يطالب بتحرك دولي ضد تركيا

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن بالتحرك السريع لتطبيق القانون الدولي على تركيا واعتبر بيان اللجنة أنقرة المحرك الأساسي لعدم الاستقرار في ليبيا.

وكانت هناك شحنة أسلحة تركية تم ضبها الأسبوع الماضي وهي ليست المرة الأولى ولا الشحنة الأولى التي ترسل من تركيا إلى أطراف مصنفة على لائحة الإرهاب العالمي في ليبيا بل سبقتها خمس سفن على الأقل، كان آخرها مطلع العام الحالي.



أما الشحنة التي تم ضبطها هذا الأسبوع في ميناء الخمس الليبي الأسبوع الماضي فهي الأخطر على الليبيين وفقا للجنة الدفاع القومي حيث ضمت كمية ضخمة من أسلحة وذخائر تم تصنيعها بتركيا، وتكفي لقتل 80% من الشعب الليبي وفقا لنواب بالبرلمان ..



مناشدات النواب لمجلس الأمن جاءت بعد طلب مماثل من الجيش الليبي ,, ووعدت البعثة الأممية بالسعي لفتح تحقيق في قضية السفينة التي جاءت حاملة الموت إلى بلد يبحث عن شاطئ نجاة.