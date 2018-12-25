القوى الوطنية الليبية تدعو لوضع جدول زمني للانتخابات

اختتم بالعاصمة التونسية، اجتماع للقوى الوطنية الليبية، من أحزاب ومجالس اجتماعية ونقابات مهنية وأكاديميين.



ودعا اجتماع إلى ضرورة العودة إلى الموروث الدستوي والقانون الليبي، لحين وضع دستور دائم للدولة.



كما اتفق المجتمعون على وضع جدول زمني لانتخابات رئاسية وبرلمانية، يكون حده الأقصى نهاية شهر مايو ألفين وتسعة عشر.



كما شدد المجتمعون على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى الإشراف على الانتخابات ودعم استقلالية القضاء.



ودعا الاجتماع إلى تعويض المهجرين والنازحين عما لحق بهم من خسائر..

