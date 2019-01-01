الجيش الليبي يحرر 19 رهينة من قبضة داعش

أعلن الجيش الليبي أن قواته أطلقت سراح 19 شخصاً كان "داعش" اختطفهم خلال هجمات بوسط ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، الثلاثاء إن اشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من ليل الإثنين بين قوات الجيش ومسلحي #داعش في قرية الغدوة التي تبعد 70 كيلومترا عن مدينة سبها جنوبي البلاد.

إلى ذلك، قال مسؤول في الجيش الليبي إن ما لا يقل عن 21 شخصا تم اختطافهم من بلدتي الفقهاء وتازربو الشهر الماضي، وتمكن اثنان منهم من الهرب وأبلغوا عن أماكن احتجاز الآخرين.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول الحديث إلى الإعلام، أن مسلحي التنظيم كانوا يحتجزون الأشخاص التسعة عشر الباقين داخل حاويات في مزرعة، وأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جندي.