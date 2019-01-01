السبسي: السنة الجديدة سنة فاصلة لتونس

في كلمة تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الى ضرورة توفيرِ المناخ الملازم لترسيخ الديمقراطية، التي قال إنها لا تفرض وإنما تمارس، معتبراً السنة الجديدة سنة فاصلة ومهمة بالنسبة إلى تونس، وواصفة السنة المنصرمة بالصعبة.



كما اعتبر أن إنجاح الانتخابات المقبلة يشترط انشاء المحكمة الدستورية والاتفاق على أعضائها، وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومن ثم يمكن قبول من يفرزه الصندوق.

إلى ذلك، حذر السبسي من مخاطرِ تفاقم الأوضاع الاجتماعية في ظل تواصل غلاء المعيشة وتدهورِ القدرة الشرائية والبطالة.

يذكر أنه رغم مرورِ ثماني سنوات على الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي إلا أن تونس لا تزال تتحسس طريقها نحو الاستقرارِ السياسي والاجتماعي. استقرار يبقى رهينة ما ستسفر عنه عودة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأيام المقبلة.

