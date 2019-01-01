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الحدث المغرب العربي

سلامة يأمل بتسوية تاريخية في ليبيا خلال العام الجديد

المصدر: الحدث.نت
غسان سلامة
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عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن أمانيه لليبيين بمناسبة حلول العام 2019.

سلامة قال، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه يأمل أن يكون العام الجديد "عام تلاقي كل الليبيين دون إستثناء حول تسوية تاريخية تنهي تشتتهم، وتوحد مؤسساتهم، وتجدد قياداتهم، وتحل منطق الدولة مكان صراعاتهم، وتطوي صفحة السلاح الذي فرقهم، وتنهي خطر الإرهاب الذي يقض مضجعهم، وتوقف التدخلات الخارجية في وطنهم".

وأضاف سلامة: "هذا هدفنا وسنعمل عليه بإصرار الى جانبهم".

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