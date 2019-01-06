بلحاج والجضران..علاقات مشبوهة مع قطر تحيلهم للقضاء

أمر القضاء الليبي باعتقال على 6 شخصيات ليبية و31 أجنبيا، بتهمة تورطهم بعدة هجمات على منشآت عمومية ليبية وارتكابهم لجرائم في ليبيا، من أبرزهم عبد الحكيم بلحاج وإبراهيم الجضران، الذين يوصفان في ليبيا بأنهما "عملاء النظام القطري"، والأذرع الإرهابية التي تستخدمها الدوحة لتعزيز الفوضى في البلاد.

يوصف عبدالحكيم بلحاج بأنه ذراع للمصالح القطرية والمسؤول عن مشروع الدوحة التخريبي لليبيا، وهو أحد أبرز قيادات الجماعات المرتبطة تنظيميا بشكل غير مباشر بتنظيم القاعدة، وهو إرهابي سابق في تنظيم القاعدة الدولي وفي الجماعة الليبية المقاتلة، شارك في الجهاد بأفغانستان، وبقي هناك عدّة سنوات.

والجماعة الليبية المقاتلة تأسست في ليبيا في عقد التسعينات من القرن الماضي، وهي تنظيم جهادي أسسته عناصر ليبية بعد عودتها من القتال في أفغانستان.

عبدالحكيم بلحاج

تم اعتقال عبدالحكيم بلحاج في ماليزيا في فبراير 2004 عن طريق مكتب الجوازات والهجرة بتدخل من المخابرات الأميركية، ثم ترحيله إلى بانكوك للتحقيق معه من قبل وكالة المخابرات الأميركية، قبل ترحيله إلى ليبيا بتاريخ 8 مارس 2004، أين حاول إعادة ترتيب الجماعة المقاتلة للجهاد ضد نظام معمر القذافي، لكن تم اعتقاله و سجن في سجن أبو سليم لست سنوات، قبل أن يفرج عنه في مارس 2010.

وبعد الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، تحوّل بلحاج في ظرف وجيز إلى ملياردير وقائد، حيث ترأس حزب الوطن وأصبح قائد المجلس العسكري في طرابلس، كما أسس شركة الأجنحة للطيران، وأصبح يمتلك عدة طائرات تؤمن يوميا عشرات الرحلات بين طرابلس وعدة دول أخرى، إذ أنّه متهمّ بالاستيلاء خلال 2011 على أموال طائلة وعلى كميات كبيرة من الذهب.

ويعدّ بلحاج أبرز الشخصيات التى تحظى بتمويل ودعم قطرى منذ أحداث 2011، حيث ساعدته الدوحة في تكوين وتسليح مليشيات مسلّحة مارست عدّة جرائم إرهابية في حق الشعب الليبي، كما وفرت له قناة الجزيرة الدعم الإعلامي للترويج لمشروعه المتشدّد في ليبيا، وتمكين تيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان من حكم البلاد.

ابراهيم الجضران

والجضران هو أحد قادة الميليشيات الذي كبد اقتصاد ليبيا خسائر بمليارات الدولارات، بسبب سيطرته المتكررة على مرافئ النفط منذ عام 2013، إثر معارك عطّلت الإنتاج ودمرت جزءا من البنية التحتية، كما أودت بحياة العشرات، وذلك بدعم من دول خارجية.

ويرتبط الجضران، المتهم بالاستعانة بقوات أجنبية في ليبيا للهجوم على المنشآت النفطية، بعلاقات قوية مع المتمرد التشادي تيمان إرديمي، الذي يقيم في العاصمة القطرية الدوحة، إذ يمده بمرتزقة من تشاد للعمل في صفوف مجموعاته التي تنشط في منطقة الهلال النفطي.

ويتهم الجيش الليبي الجضران بالعمالة لقطر، حيث أكدّ أكثر من مرة أنه يمتلك معطيات عن استقبال الدوحة للجضران في شهر مايو/أيار الماضي، حيثي كانت له لقاءات مع مسؤولين قطريين وعدوا بتمكينه من كل أنواع الدعم لاستعادة السيطرة على الحقول النفطية.

ولم تقتصر ممارسات الجضران الذي أدرج #مجلس_الأمن اسمه على قائمة العقوبات الدولية بتهمة القيام بأعمال تزعزع أمن واستقرار ليبيا، على مهاجمة منشآت البلاد والعبث بمقدرات الشعب الليبي، بل تجاوزها إلى المطالبة بإنشاء إقليم فيدرالي في ب#رقة، والإعلان عن تعيين مجلس سياسي هناك، مما كان سيسهم في تقسيم البلاد.

وقوبل قرار القضاء الليبي باعتقال بلحاج والجضران بترحاب كبير في ليبيا، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن هذه الخطوة تشكل ضربة قويّة لقطر ، فمن جهة فهي تفضح وتعرّي تورط أذرعتها في ليبيا في ارتكاب جرائم وأعمال عنف، ومن جهة أخرى ستطيح بمخططاتها في نشر الفوضى ورعاية الإرهاب في ليبيا.