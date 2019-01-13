رئيس وزراء المغرب عن خصومه.. يحاولون إثارة البلطجة

اتهم رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أطرافاً سياسية ولوبيات باستهداف الحزب والحكومة، قائلاً إن هذه الجهات يحركها هوس انتخابي وتحاول إثارة الزوابع والبلطجة.



كما أوضح العثماني أن الحملات، التي يسلكها عدد من المناوئين للحزب والحكومة، تتم من خلال إثارة ملفات مفتعلة للتغطية على عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داعياً أعضاء حزبه إلى التحلي باليقظة لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة والتشويش الذي لا ينتهي.



وأضاف أن هناك أطرافاً لا تفكر إلا بمنطق انتخابي وكأن الانتخابات ستجرى غداً، موضحاً أنه لا توجد فقط المعارضة الظاهرة، بل أيضاً اللوبيات الذين تضرهم الإصلاحات.



أما بخصوص الانتخابات المقبلة، فقال العثماني إن الشعب هو من سيقول كلمته.