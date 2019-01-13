ليبيا.. الجيش يعزز قواته في الجنوب

بناء على تعليمات القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أعلنت "الكتيبة 166 مشاة" انتقالها بكامل عتادها وأفرادها إلى الجنوب، وهذا ما أظهرته صور نشرتها على صفحتها على فيسبوك لرتل من السيارات العسكرية وهي متجهة جنوباً.



يذكر أن حفتر أطلق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم "داعش" في الجنوب الليبي، وفق ما أكده مصدر عسكري ليبي.



كما تم إرسال نحو 100 عربة عسكرية مجهزة بكافة الوسائل القتالية إلى الجنوب لصد توسع المجموعات المسلحة هناك، وفق المصدر.

وبحسب مصادر ليبية، فإن "داعش" يقيم معسكرات تدريب بجبال الهروج ويستعد لتنفيذ هجمات مباغتة، مستفيداً من الفراغ الأمني والصحارى الشاسعة.