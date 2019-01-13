هل ينتهي المجلس الرئاسي الليبي؟

يواجه المجلس الرئاسي في ليبيا مطبا جديدا قد يؤشر الى انهياره بالكامل وذلك بعد استقالة أحد أعضائه موسى الكوني.



وفي وقت سابق وقع ثلاثة من اعضائه وهم نواب الرئيس أحمد معيتيق وعبدالسلام كجمان وفتحي المجبري بياناً أعلنوا خلاله ان اهداف المجلس لم تتحقق بسبب سياسات رئيسه فايز السراج التي وصفوها بغير المدروسة واستئثاره بالقرارات الهامة والمصيرية.



ولفت بيان الأعضاء الثلاثة إلى أن المجلس الرئاسي تحول إلى طرف صراع وخرج من كونه أداة للحل، معتبرين أن استمرار السراج على النهج ذاته اي اقصاء الشركاء الوطنيين بالمجلس وإعتماده بصورة مطلقة على التحالفات العابرة للحدود سيؤدي لانهيار البلاد وليس فقط المجلس الرئاسي وحكومته ..محذرين من مغبة احتمالية إحتكام الليبيين مجدداً للقوة والسلاح.



فيما رد موالون للسراج على الثلاثي بأن مواقفهم الأخيرة تأتي خدمة لأغراضهم الخاصة ومطامعهم التي يسعون لتحقيقها من خلال مناصبهم في الحكومة على حد تعبيرهم، علما بأن هذا البيان لم يوقع عليه من الأعضاء الملتحقين بالمجلس الرئاسي سوى وزيري الدولة محمد عماري زايد وأحمد حمزة.