اشتباكات طرابلس.. ارتفاع الحصيلة لـ13 قتيلاً و52 جريحاً

ارتفعت حصيلة ضحايا القتال في العاصمة الليبية طرابلس بين الميليشيات المتناحرة إلى 13 قتيلاً، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الليبية.



وذكرت الوزارة مساء أمس الجمعة أن 52 شخصا أصيبوا في القتال الذي نشب يوم الأربعاء وتسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.



وكانت موجة عنف سابقة العام الماضي في طرابلس قد تسببت بمقتل قرابة 100 شخص.



وناشدت الوزارة الميليشيات المتناحرة بعدم استهداف سيارات الإسعاف والمسعفين.



ويؤكد القتال بين الميليشيات المتحالفة مع الحكومة المدعومة من قبل الأمم المتحدة في طرابلس وجماعة مسلحة من بلدة مجاورة على استمرار غياب القانون الليبي منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.