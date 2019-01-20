بعد القتلى.. اجتماع مرتقب في طرابلس لتثبيت الهدنة

يعقد ممثلون عن ميليشيات "قوة حماية طرابلس" و "اللواء السابع" اجتماعا موسعا في العاصمة الليبية طرابلس للتوقيع على اتفاق نهائي لهدنة جديدة بعد اندلاع معارك طاحنة بين الطرفين في الجنوب منذ يوم الخميس الماضي، وذلك حسب ما كشفته مصادر سياسية ليبية.

وأوضحت المصادر نفسها أنّ مجلس أعيان طرابلس ومجلس أعيان ترهونة سيشرفان على #المفاوضات بين طرفي النزاع، في محاولة منهما لخلق ما وصفتها بالأرضية الصلبة لتثبيت اتفاق هدنة جديد.

وأفادت المصادر أنّ السبب الرئيسي لاندلاع الاشتباكات هو رفض قوة حماية طرابلس تولي ميليشيات اللواء السابع الإشراف على مطار طرابلس الدولي. علما بأن حصيلة الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أيام ارتفعت إلى 13 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، وقد أجبرت عائلات على النزوح من منازلها على إثر المعارك.