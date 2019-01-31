وزير خارجية الجزائر يجدد تأكيد بلاده على حل سياسي في ليبيا

في الجزائر بحث وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي رييتش جايمس التطورات في ليبيا



وكالة الأنباء الجزائرية أشارت إلى أن الطرفين أجمعا على تمسكهما بحل سياسي وسلمي في ليبيا، مشيدين بالتوافق الجزائري الأميركي حول هذه الملفات.

وأكد مساهل أن الوضع في ليبيا ما زال يعاني من تأثير التدخلات الخارجية التي تعقد حلول إنهاء الأزمة والصراع . مساهل بحث أيضا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قضايا مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

