الجزائر.. تحالف أحزاب السلطة يرشح بوتفليقة رسمياً

رشحت أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر، السبت، عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/إبريل، في خطوة تسبق على الأرجح تقديم بوتفليقة ترشيحه شخصياً.

وجاء في بيان صدر بعد اجتماع قادة أربعة تشكيلات سياسية: "إن أحزاب التحالف الرئاسي ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديراً لسداد حكمة خياراته وتثميناً للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته الرشيدة واستكمالاً لبرنامج الإصلاحات" التي بدأها.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، ورئيس الوزراء والأمين العام لحزب التّجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمّع أمل الجزائر، عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس.

وسبق لهذه الأحزاب أن دعت بوتفليقة إلى الترشح. لكن اجتماع السبت ارتدى طابعاً رسمياً.

وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3 آذار/مارس.

ولم يعلن بوتفليقة إلى الآن قراره بالترشح. إلا أنه بالنسبة لأحمد أويحيى "لا يوجد أي شك" بخصوص ترشحه، كما أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي.

من جهته، أعلن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض والممثل في البرلمان، الجمعة، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، مؤكداً أنه "يرفض تعييناً آخر لرئيس الدولة".

ووصف المتحدث باسم الحزب، النائب ياسين عيسوان، الانتخابات المرتقبة بـ"التهريج" الذي "نرفض أن نشارك فيه".

وكان الحزب، الذي لديه تسعة نواب من أصل 462 في البرلمان، قد دعا في انتخابات 2014 إلى مقاطعة الاقتراع.

كما دعت "جبهة القوى الاشتراكية"، أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر، إلى "مقاطعة فعلية مكثفة وسلمية" لعمليات الاقتراع لأن "شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة (...) ليست متوفرة".

وقررت المعارضة الإسلامية ممثلة بأبرز أحزابها "حركة مجتمع السلم" (34 نائباً) المشاركة في الانتخابات، وترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري.

وكان اللواء المتقاعد علي غديري أول من أعلن ترشحه بعد تحديد تاريخ الانتخابات.

كما أبدى رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس نيته الترشح، لكنه ينتظر القرار النهائي لحزبه "طلائع الحريات".

وكان بن فليس المنافس الأبرز لبوتفليقة في انتخابات 2004 (6.4% من الأصوات)، وفي 2014 (حصل على 12.3%).

ومن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، جمع تواقيع 600 من أعضاء مجالس البلديات والولايات أو نواب في البرلمان، أو جمع تواقيع 60 ألف مواطن يتمتعون بحق الانتخاب.