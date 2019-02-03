ليبيا.. سلامة يحذر من انتخابات "تعقد الوضع"

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة رفضه إجراء انتخابات في ليبيا تؤدي الى تفاقم ِالأزمة .. مشيرًا أن الأزمة بحاجة إلى تسوية تاريخية شاملة.



تصريحاتُ المبعوث الاممي جاءت خلال زيارته الى القاهرة ولقائه بالامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، واتفق المبعوثُ الاممي مع الامين العام لجامعة الدول العربية على أهمية أن يكون الملتقى الجامع الوطني على الأراضي الليبية، مشيرا أن الملتقى لم يؤجل ولكن لم يحدد له تاريخ بعد.

وذكر سلامة أنه سيتم تحديدُ موعدٍ للملتقى عندما تنتهي التحضيرات ويكون هناك مستوى عال من التفاهم بين الأطراف قبل الاجتماع.