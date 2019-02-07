ليبيا.. حقل الشرارة النفطي بين أيدي الجيش

سيطرت قوات الجيش الليبي، بقيادة خليفة حفتر، الأربعاء، على حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد، في خطوة تعد جزءاً من توسيع سيطرة حفتر على مورد الإيرادات الرئيسي في ليبيا.



وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن هذا الإجراء اتخذ من أجل توفير الأمن لمنطقة كانت خارجة عن القانون في السابق.



كما أكد المسماري أن هذه الخطوة تمت بالتعاون مع القبائل المحلية، وسيتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأجور.



كذلك دعت قوات الجيش المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة إلى رفع حالة القوة القاهرة من الحقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يومياً.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة عندما أغلقته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وامتنعت المؤسسة عن التعليق.