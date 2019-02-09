تونس.. المؤبد لـ 7 متهمين باعتداءي سوسة وباردو

حكم القضاء التونسي مساء أمس الجمعة، على 7 متهمين باعتداءي باردو وسوسة في 2015 بالسجن المؤبّد، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.



وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي إن متهمين آخرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوحت مدتها بين ستة أشهر و16 عاماً، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متهماً آخرين وفق "فرانس برس".



ولم يصدر أي حكم بالإعدام في هاتين القضيتين اللتين قررت محكمة البداية في تونس العاصمة إحالتهما إلى الاستئناف.



وقضية باردو تعود إلى 18 آذار/مارس 2015 حين أطلق مسلحان النار ما أدى إلى مقتل سيّاح في حافلات متوقفة أمام المتحف قبل أن يقتحما المكان ويقتلا بولنديين وروسياً وكولومبيين وبريطانياً.



وبين الضحايا الـ22 أيضاً عنصر أمن تونسي وأربعة فرنسيين وثلاثة يابانيين وإسبانيان.



وخلال الاعتداء الذي تبنّاه تنظيم داعش، أصاب المسلحان اللذان أُرديا برصاص قوات الأمن التونسية، 43 شخصاً بجروح.



أما اعتداء سوسة وقع في 26 يونيو 2015، حيث قتل 39 شخصاً وإصابة 39 آخرين بينهم سياح أجانب في فندقين بولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي، في اعتداء مزدوج هو الأكثر دموية في التاريخ الحديث للبلاد.



ويحمل القتلى "جنسيات بريطانية وألمانية وبلجيكية" فضلاً عن تونسيين وفق وزارة الصحة التونسية.

