المعارضة الجزائرية: ندعو الجيش لحماية مصالح الشعب

دعا بيان للمعارضة الجزائرية، السبت، الجيش لحماية مصالح الشعب.

وحملت المعارضة في بيانها السلطة المسؤولية التاريخية من مخاطر عدم الاستجابة للشعب، مشيدة برغبة الشعب في رفض سياسات الأمر الواقع.

واجتمعت أحزاب المعارضة السبت، بمقر حزب العدالة والتنمية، وهذا من أجل الإتفاق حول رئاسيات 2019، وسيكون يوم الأحد آخر موعد لإيداع ملفات الترشح.



ويعتبر هذا الإجتماع الثاني من نوعه لأحزاب المعارضة، بعدما اجتمعوا الأسبوع الماضي، حيث انتهى الإجتماع دون الإتفاق حول مترشح واحد للرئاسيات.



وحضر الإجتماع كل من علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وممثل عن حركة مجتمع السلم في ظل غياب رئيسها عبد الرزاق مقري، الفجر الجديد بقيادة الطاهر بن بعيبش واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية لنور الدين بحبوح.



كما حضر أيضا ممثل حزب النهضة وعدة شخصيات أخرى.