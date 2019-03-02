ليبيا.. إعادة الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي

بعد نصف قرن، يُعاد رسمياً الاعتبار للملك الليبي الراحل إدريس السنوسي وعائلته.

البرلمان الليبي ألغى أيضاً بخطوة اعتبارية حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي.

كان الملك إدريس السنوسي أول ملك يحكم ليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا عام 1951.

وُلد الملك محمد إدريس بن محمد المهدي ابن محمد بن علي السنوسي في طبرق شرق ليبيا. تربع السنوسي على عرش ليبيا في الفترة بين (1946 - 1969)، حتى إسقاط حكمه من قبل معمر القذافي في الأول من سبتمبر عام 1969.

أصدر نظام القذافي عام 1977 حكماً بالإعدام بحق السنوسي، الذي قضى حياته في مصر حتى وفاته عام 1983 ليتم دفنه بناء على وصيته في المدينة المنورة بالسعودية.

ويقيم من تبقى من أحفاد الملك إدريس السنوسي في المهجر.

ويعد الأمير محمد الرضا السنوسي (57 عاماً) المقيم في بريطانيا، وهو ابن ولي عهد ليبيا حسن الرضا السنوسي، أبرز الشخصيات الملكية التي تطالب بعودة نظام الملكية الدستورية في ليبيا.