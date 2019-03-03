تلفزيون النهار: بوتفليقة يقدم ترشيحه رسمياً للانتخابات

أفاد تلفزيون "النهار" الجزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم ترشيحه رسمياً للانتخابات الرئاسية.

لكن نائب مدير حملة بوتفليقة أكد لـ"الحدث" أن أوراق ترشح الرئيس الجزائري لم تقدم بعد. وأشار مراسل "الحدث" إلى أن مدير الحملة يتجه بعد قليل إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشح بوتفليقة.

ووصلت تعزيزات أمنية كبيرة حول المجلس الدستوري مع وصول وفد حملة بوتفليقة لتقديم الترشيح. وعمدت قوات الأمن الجزائري الأحد إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المجلس أمام حركة المرور، سامحة للمترشحين وحدهم بالمرور لإيداع ملفاتهم.

وبالتزامن، شهدت عدة محافظات جزائرية احتجاجات ومسيرات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي العاصمة الجزائر فرقت قوات الأمن جموع المحتجين، ومنعت الطلبة من الخروج خارج الجامعات.

ويُتوقع أن يتقدم عدد من المرشحين لإيداع ملفات ترشحهم على غرار الناشط المجتمعي رشيد نكاز، والإعلامي غاني مهدي، وسط تخوف من تجمهر أنصاره المرشحين المحتملين، أو المتظاهرين الرافضين لترشح بوتفليقة الذي يترقب الشارع الجزائري ظهوره.

وكان المرشح اللواء المتقاعد علي غديري وصل الأحد إلى المجلس الدستوري لايداع ملف ترشحه.

إلى ذلك، أكدت مصادر لـ"الحدث" أن بوتفليقة سيكلف شخصاً آخر إيداع ملف ترشحه، ويتوقع أن يكون مدير حملته عبد الغني زعلان، غير أن أنباء تحدثت عن رفض المجلس الدستوري توكيل شخص بتقديم ملف الترشح.

كما يتوقع أن يقيم عبد القادر زعلان مؤتمراً صحفياً في الساعات القليلة القادمة، حاملاً رسالة من بوتفليقة.

