الجيش الليبي يواجه خلايا نائمة جنوب غربي سبها

دخلت وحدات الجيش الوطني الليبي إلى منطقة القطرون جنوب غربي سبها، بحسب مراسل "العربية"، الذي قال إن التعامل جارٍ مع ما وُصف بخلايا نائمة من العصابات التشادية.



وأكدت مصادر عسكرية لـ"العربية" أن العصابات تركت أسلحتها واختبأت وسط أهالي المنطقة بعد دخول قوات الجيش ومداهمته لعدد من المواقع.



وكان الجيش الليبي قد أعلن، الجمعة، تحرير منطقة أم الأرانب.



وقبل ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش، أحمد المسماري، أن قوات الجيش سيطرت على الحدود المشتركة مع النيجر والجزائر.



ووفق تصريحات للمسماري، تناقلتها مواقع إخبارية، فإن حصيلة ضحايا عملية تحرير الجنوب الليبي وصل إلى 11 قتيلاً و40 جريحاً منذ إطلاق العملية في كانون الثاني/يناير الماضي لتطهير مدن الجنوب من قبضة الإرهابيين.



وأصبحت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر تحت سيطرة قوات الجيش بشكل كامل.



وتعمل قوات الجيش الليبي على حسم المعارك بشكل كامل، وقد حدّ الوجود العسكري جنوب البلاد من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق المسماري.