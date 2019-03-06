الإعلام السويسري: بوتفليقة يعاني مشاكل بالتنفس والأعصاب

أفادت وسائل إعلام سويسرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة يعاني مشاكل في التنفس والأعصاب.



وأضافت المصادر أن الرئيس بوتفليقة بحاجة لعناية طبية مركزة.



دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، في وقت سابق إلى احترام "القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين لرئاسة الجمهورية".



كما أشار بيان عمادة الأطباء - الذي صدر الثلاثاء - إلى المادتين 10 و58 من قانون أخلاقيات الطبيب.



ويبدو جلياً أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين يحذر من احتمال تزوير الشهادات الطبية الممنوحة للمرشحين لرئاسيات 18 أبريل المقبل.



ومنذ 22 شباط/فبراير تشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، في حركة غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال العشرين سنة الماضية.