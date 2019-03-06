"أطباء الجزائر" تحذر من تزوير شهادات مرشحي الرئاسة

دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين إلى احترام "القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين لرئاسة الجمهورية".



كما أشار بيان عمادة الأطباء - الذي صدر الثلاثاء - إلى المادتين 10 و58 من قانون أخلاقيات الطبيب.



ويبدو جلياً أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين يحذر من احتمال تزوير الشهادات الطبية الممنوحة للمرشحين لرئاسيات 18 أبريل المقبل.



كما حيا المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الحركة الشعبية السلمية ليومي 22 فبراير، و1 مارس، مجدداً ثقته في نضج الشعب الجزائري، وخاصة شبابه، القادر على التغلب بشكل سلمي على الأوقات الصعبة التي يمر بها.



ومنذ 22 شباط/فبراير تشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، في حركة غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال العشرين سنة الماضية.



ويرفض المحتجون تشبّث بوتفليقة بالحكم. وتعهد بوتفليقة في خطاب ترشحه الرسمي بإجراء انتخابات مبكرة بعد عام حال فوزه.



سياسياً، لا تزال المعارضة متمسكة باعتبار منصب الرئيس شاغراً في ظل غياب معطيات عن وضع بوتفليقة، خاصة بعد تسريب فيديو يظهر فيه شقيقه ناصر يتجول في مستشفى بجنيف حيث يعالج الرئيس.