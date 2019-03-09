قرار مفاجئ في الجزائر.. تقديم عطلة الجامعات وتمديدها

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، تقديم موعد عطلة الربيع في كافة الجامعات إلى يوم الأحد 10 مارس بعد أن كانت مبرمجة ليوم 21 من الشهر نفسه، بسبب الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، والذي شهد مشاركة واسعة من الطلبة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان، إنه تقرّر تقديم كل العطل الجامعية عن موعدها، حيث ستغلق الجامعات وتتعطل الدروس بدءا من الأحد 10 وإلى غاية 4 أبريل، وسيدخل الطلبة في عطلة مطوّلة بـ25 يوما حتى يوم أبريل القادم، بعد أن كانت العطلة لا تتجاوز 15 يوما.

وتشهد الجامعات الجزائرية، منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف الطلبة، وذلك احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة.