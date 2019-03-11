الجزائر.. 6 أحزاب تقاطع نشاطات البرلمان حتى إشعار آخر

أعلنت 6 تشكیلات برلمانیة لأحزاب المعارضة بالجزائر، اليوم الاثنين، مقاطعة نشاطات البرلمان بغرفتیه حتى إشعار آخر.

ويتعلق الأمر بالمجموعات البرلمانیة لكل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطیة، حزب العمال، جبھة القوى الاشتراكیة، حركة مجتمع

السلم، جبھة المستقبل، الاتحاد من أجل النھضة العدالة والبناء.

وأعلن نواب ھذه الأحزاب عن دعمھم للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل.

وكان أكثر من 1000 قاض بالجزائر قد أعلنوا في وقت سابق تشكيل اتحاد جديد يرفض الإشراف على انتخابات، يشارك بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومع عودة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد، تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري، المقرر أن يبت الأربعاء بملفات المرشحين للرئاسة، المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.