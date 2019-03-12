الجزائر.. الأخضر الإبراهيمي يعود بقوة إلى المشهد السياسي

بعد أن أعلن الرئيس الجزائري مساء الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتشكيل ما أسماها ندوة وطنية من أجل الحوار، أفاد مصدر حكومي مطلع لوكالة رويترز الثلاثاء أن الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي، سيرأس المؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه بوتفليقة.



وأضاف المصدر أن المؤتمر الجزائري سيضم أيضاً ممثلين للمتظاهرين وجميلة بوحيرد وزهرة ظريف بيطاط والأخضر بورقعة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن مساء الاثنين بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة الرافضة لترشحه، انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل، كما أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني.

وقال بوتفليقة في رسالة نشرتها وسائل الاعلام المحلية، إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019. وأضاف أنه لم ينو قط الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا.