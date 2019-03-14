رئيس وزراء الجزائر: سنشكل حكومة تكنوقراط تشمل الشباب

دعا رئيس الوزراء الجزائري الجديد، نور الدين بدوي، الخميس، إلى إقامة دولة قانون جديدة، مشيراً إلى إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب.

وقال بدوي، في مؤتمر صحافي، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية، مؤكداً أن الحكومة الجزائرية الجديدة ستتولى السلطة لفترة انتقالية قصيرة.

كما أوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفاً حساساً، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء، مشدداً على أن الحراك بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن الجزائر.

وأضاف: "هناك تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السلمية لحل الخلافات".



وأكد أنه يجب العمل يداً واحدة لجزائر قوية، لأنها "أمانة في أعناقنا جميعاً"، لافتاً إلى أن من مهام الجيش الأساسية هي حماية الوطن.



وتابع: "أتعهد بالعمل بصدق لأن أكون في مستوى تطلعات المواطنين. ومتأكد أنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا".



وقال: "نتشاور من أجل تشكيل حكومة، والحكومة المقبلة ستكون تكنوقراطية تشارك فيها كل الكفاءات، وستمثل كل الطاقات خاصة الشباب".



وأكد أن الحكومة ستكون مفتوحة للجميع، قائلاً: "سنبدأ بوضع الآليات اللازمة للندوة الجامعة مباشرة بعد تشكيل الحكومة".

نائب رئيس الوزراء: نرفض أي تدخل أجنبي

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، إن كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل أطياف المعارضة.



ورفض لعمامرة أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية، موضحاً أن التحديات في الجزائر أكبر من أن تدعي أي جهة قدرتها على مواجهتها منفردة.