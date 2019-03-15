الجزائر.. المحتجون يتوافدون على وسط العاصمة

بدأت في الجزائر التجمعات تمهيدا لتظاهرات مقررة، اليوم الجمعة، رفضا للقرارات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وذلك في رابع مسيرة على التوالي.

وسجل انتشار أمني كثيف في منطقة القصر الرئاسي وتحليق مروحيات.

ويتوقع أن تشكل مسيرات الجمعة اختبارا للشعب وللسطلة، لا سيما بعد القرارات الرئاسية التي قضت بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتنظيم ندوة وطنية وتغيير حكومي.

وكان رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي، دعا الخميس، خلال مؤتمر صحفي إلى إقامة دولة قانون جديدة.

كما أكد أن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، قائلاً إن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية.

إلى ذلك، شدد على أن الحكومة الجزائرية الجديدة ستتولى السلطة لفترة انتقالية قصيرة.

وأوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء، مؤكدا أن الحراك بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن الجزائر.

