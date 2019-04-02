الجزائر.. الجنرال توفيق ينفي أخبار اجتماعه بعناصر مخابرات أجنبية

رد الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق على الاتهامات التي أوردتها قناة الشروق بشأن مشاركته باجتماع للتآمر ضد الجيش الجزائري وفق القناة.

وأوضح أنه منذ مغادرته منصبه لم يلتق ولو مرة واحدة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر هذا "الشبه اجتماع".

واعتبر أن الهدف من اتهامه بمقابلة رجال مخابرات أجانب محاولة متعمدة لإيذائه والمساس بشخصيته داخل البلاد وخارجها، وفق تعبيره.

وفي سياق ذي صلة وبعد انتشار خبر إقالة رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ليل الاثنين، نفت وزارة الدفاع الأمر. وأكدت أن خبر إقالة صالح واستبداله باللواء سعيد لا أساس له.

وقالت في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك ليل أمس: "إلى الجميع المتواجدين بالصفحة الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

وكانت إشاعة إقالة صالح تعززت بعد صدور بيان عن الرئاسة أفاد بأن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته التي تنتهي يوم 28 أبريل/نيسان، على أن يستمر في اتخاذ القرارات الهامة بعد الاستقالة وخلال الفترة الانتقالية.