اشتباكات بين الجيش و"الوفاق" على بعد 45 كلم من طرابلس

أفادت مصادر "الحدث" بوقوع اشتباكات بين الجيش وقوات حكومة الوفاق في سوق الخميس على بعد 45 كلم من طرابلس.

وكان قائد عسكري قد قال الجمعة، إن قوات ليبية متحالفة مع حكومة طرابلس المعترف بها دولياً أسرت 145 من قوات الجيش الوطني الليبي.

وذكر قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية إن الأسرى اعتقلوا في مدينة الزاوية غرب طرابلس، نقلاً عن "رويترز".

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى بنغازي، الجمعة، في محاولة لنزع فتيل أزمة ليبيا. وتوجه غوتيريس من بنغازي إلى الرجمة للقاء قائد الجيش، خليفة حفتر، بحسب مراسل "العربية".

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي علي التكبالي إن الجيش حاول تجنب الحل السياسي، إلا أن ما فعلته هذه المجموعات المسلحة أجبرته على التحرك لفرض الأمن للتمهيد للذهاب إلى الانتخابات.

وأهاب التكبالي بالميليشيات العودة إلى رشدها، وطالبها أن تتجاوز مصلحتها الضيقة وتقلع عن ممارساتها لأن الشعب الليبي سئم منهم.

صالح يدعم الجيش

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تأييده للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش الليبي في المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن العملية تهدف إلى تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنين، بحسب تعبيره.

ودعا صالح المواطنين لدعم تحركات قوات الجيش في كافة المناطق والمدن التي يدخلها.

كما أكد صالح أن القوات المسلحة لا تستهدف أحدا سوى الإرهابيين والمتطرفين، بحسب ما قال.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية تهدف أيضا إلى بسط الأمن وفرض القانون وليس لتقييد الحريات أو سلبها دون المساس بأحد.