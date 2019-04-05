المسماري: ندعو ميليشيات طرابلس لقتالنا خارج العاصمة

دعا اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، في مقابلة مع الحدث، ميليشيات طرابلس للخروج وقتال الجيش خارج العاصمة.

وأشار المسماري إلى أن المعركة يمكن أن تُنجح المؤتمر الأممي بإنهاء الأجسام المضادة.

كما أوضح المسماري، أن المعركة في ليبيا ليست سياسية، وإنما أمنية.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد قالت نقلاً عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني الليبي سيطرت على ضواحي في العاصمة الليبية طرابلس، وأشارت إلى أن القوات أصبحت على بعد 30 كلم من العاصمة.

وأكدت مصادر عسكرية للحدث أن قوات الجيش سيطرت على بوابة 27 غرب طرابلس وتتقدم نحو طرابلس.

كما أشار مراسل الحدث إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة الجمعة، لبحث التطورات في ليبيا بعد دعوة بريطانيا إلى اجتماع طارئ لبحث التصعيد الذي تشهده ليبيا.