دبلوماسي أوروبي: الهجوم على طرابلس قد يفجر حربا أهلية

أكد دبلوماسي أوروبي أن الهجوم العسكري لقوات حفتر سيزيد في تعقيد تحضيرات مؤتمر غدامس، بحسب ما أفاد به مراسل"الحدث".

وأشار الدبلوماسي إلى عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية.

وأضاف الدبلوماسي أن الهجوم العسكري على طرابلس قد يفجر حربا أهلية في ليبيا ويبعد الحل السياسي.

إلى ذلك، أكد مراسل "الحدث" أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون تطورات الأزمة الليبية يوم الاثنين، في لوكسمبورغ.

وكان مراسل "الحدث" قد أكد أن قوات الجيش لا تزال في مواقعها بالمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن الجيش مستمر بحشد قواته، لا سيما في غرب طرابلس.

وأشار إلى أن الجيش سيطر على مناطق غريان.

وأكدت الأنباء أيضا أن الجيش الوطني الليبي يواجه مقاومة عند حاجز بالقرب من العاصمة طرابلس.

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وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد نقلت عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش الوطني الليبي سيطرت على ضواحي في العاصمة الليبية طرابلس، وأشارت إلى أن القوات أصبحت على بعد 30 كلم من العاصمة.

وقالت مصادر عسكرية للحدث إن قوات الجيش سيطرت على بوابة 27 غرب طرابلس وتتقدم نحو طرابلس.

كما أشار مراسل الحدث إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة الجمعة، لبحث التطورات في ليبيا بعد دعوة بريطانيا إلى اجتماع طارئ لبحث التصعيد الذي تشهده ليبيا.