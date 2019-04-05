ليبيا.. غوتيريس يصل طبرق للقاء رئيس البرلمان

وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى طبرق شرق ليبيا من أجل لقاء رئيس مجلس النواب.

وكان غوتيريس الجمعة، قد وصل إلى بنغازي منذ ساعات للقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وأكد غوتيريس سابقا أنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا.

موضوع يهمك أكد دبلوماسي أوروبي أن الهجوم العسكري لقوات حفتر سيزيد في تعقيد تحضيرات مؤتمر غدامس، بحسب ما أفاد به مراسل"الحدث".وأشار... دبلوماسي أوروبي: الهجوم على طرابلس قد يفجر حربا أهلية المغرب العربي

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مؤتمر صحافي من طرابلس صباح الخميس، جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء التصعيد العسكري، مؤكدا أن الليبيين وحدهم من يقررون التوقيت المناسب للانتخابات.

وأضاف غوتيريس "نعمل على وقف التصعيد بكل أشكاله من أجل المضي في الحل".

مخاوف من سفك الدماء

وكانت مصادر للحدث قد أكدت مساء الخميس أن قوات حكومة الوفاق الليبية استعادت السيطرة على بوابة 27 غرب طرابلس بعد انسحاب الجيش الليبي منها.

وفي نفس السياق، أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برنس أنه تم طرد قوات الجيش الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر ليل الخميس الجمعة من حاجز أمني يبعد 27 كلم غرب طرابلس، بعد ساعات من سيطرتها عليه.

وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن قوات مناهضة لحفتر من مدينة الزاوية التي تبعد نحو عشرين كيلومترا إلى الغرب من هذا الحاجز، استعادت الموقع بعد "اشتباك قصير".

وكان مصدر محلي كشف في وقت سابق لـ"العربية" أنه تم إقفال الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وغربها بعد التحركات الأخيرة للجيش.

وأضاف ليل الخميس الجمعة أن مجالس مصراتة والزنتان العسكرية أعلنت دخولها في مواجهة مع الجيش الليبي.