الجيش الليبي: سيطرنا على مطار طرابلس بشكل كامل

أكدت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر أن قوات الجيش سيطرت على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.

إلى ذلك، أعلن الجيش المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية، وحظر تحليق الطائرات الحربية.

كما هدد بضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية غربي البلاد.

وكان مطار طرابلس شهد ليل الجمعة اشتباكات بين الطرفين، حيث أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، أن القوات الموالية لحكومته استعادت السيطرة على المطار جنوبي طرابلس. وأضاف أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار، في حين نفى متحدث باسم الجيش الليبي الأمر.