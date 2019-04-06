الرئيس التونسي: لا رغبة لي في الترشح مجدداً

أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، السبت، أنه لن يترشح مجدداً لرئاسة تونس، قائلاً: " لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجددا".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في كلمة ألقاها، السبت، في افتتاح أشغال مؤتمر حركة "نداء تونس".

وأشار إلى أن قراره بعدم الترشح للرئاسة يعود لأن "البلاد تزخر بالكفاءات، لكن لسوء الحظ أنهم ليسوا في تونس وليسوا في السلطة"، بحسب تعبيره.

ودعا السبسي، المؤتمرين من حركة "نداء تونس" إلى رفع تجميد عضوية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، و اعادته الى الحركة، مشيرا إلى أن الشاهد حر في قبول العودة أو الرفض والمتابعة في حزبه الجديد.

كما رأى الرئيس التونسي أنه من المفترض اجراء تغيير على دستور البلاد.

في ختام كلمته، أعلن الباجي قايد السبسي ضرورة قبول حركة "نداء تونس" بالوسطية التي تمثلها حسابات سياسية أخرى، والعمل على "لم الشمل" و "رفض الإقصاء لمقاومة الانحراف".

يذكر أنه السبسي كان أعلن أيضاً قبل يوم، في حديث صحفي بأنه ليس مقتنعا بأن إعادة ترشيح نفسه في الانتخابات يمكن أن تخدم مصلحة تونس.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان حزب "نداء تونس"، الذي أسسه السبسي عام 2012، قد أعلن مؤخرا نيته ترشيح الأخير للانتخابات الرئاسية.