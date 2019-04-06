دبلوماسي بريطاني للحدث: يجب وقف القتال حالاً في ليبيا

شدد نائب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، جونثان آلن، في مقابلة خاصة مع الحدث مساء الجمعة على ضرورة جلوس كل الأطراف الليبية على طاولة المفاوضات، ووقف كل الأعمال التصعيدية.

كما أكد أن مجلس الأمن يبحت مع الأمين العام للأمم المتحدة إصدار قرار بشأن وقف الأعمال القتالية في ليبيا

وقال: "كما تعلم اجتماع مجلس الأمن كان طارئاً ولم يكن مدرجاً وهذا يعبر عن القلق البالغ الذي يشعر به المجلس، بسبب الأخبار القادمة من لبيبا .. دعونا الجيش الوطني الليبي لوقف تقدمه باتجاه طرابلس، وتم دعوة كل الأطراف لوقف التصعيد، لأنه لا حل عسكريا لليبيا نحن بحاجة لحل سياسي، وكنا نأمل أن نكون قد اقتربنا لذلك، بسبب الجهد الذي يبذله غسان سلامة".

يذكر أن العاصمة الليبية شهدت الجمعة تصعيداً عسكرياً خطيراً، إذ أعلن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر أن معركة السيطرة على طرابلس مستمرة، مؤكداً أن قواته باتت على بعد 20 كلم من قلب العاصمة.