الجيش الليبي: سنضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية

أكد الجيش الليبي السبت أنه سيضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية غربي البلاد.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للجيش الوطني الليبي المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية يمنع الطيران فيها لأي طائرة حربية أو طائرة تصوير جوي من أي جهة كانت.

وقالت إنه "سيتم التعامل مع أي طائرة حربية في هذه المنطقة المذكورة كهدف معادي وسيتم ضرب المطار الذي اقلعت منه على الفور"

استعاد الجيش الوطني الليبي السبت السيطرة على البوابة 27 في طرابلس بعد سيطرة سابقة لقوات تابعة لحكومة الوفاق عليها.



وكان مصدر عسكري في الجيش الليبي الوطني أعلن في وقت سابق السبت أن قواته تمكنت من إعادة السيطرة على البوابة 27

طائرات الوفاق تقصف

وأتى حظر الطيران من قبل الجيش الليبي، بعد أن أعلن مكتب إعلام سلاح الجو التابع للكلية الجوية في مصراتة التابع لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، أنه استهدف عدة مواقع تابعة للجيش في مزدة وغريان ومعسكر سوق الخميس مسيحل.

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، أكد مساء الجمعة أن القوات الموالية لحكومته استعادت السيطرة على المطار جنوبي طرابلس. وأضاف أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار، في حين نفى متحدث باسم الجيش الليبي الأمر.

من جهة أخرى قالت مصادر الحدث إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج شكل غرفة عمليات مشتركة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية.