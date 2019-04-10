ليبيا.. الجيش يزيد نفوذه على الأراضي الغربية

بلغ مسلسل الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس أشده مع اتساع دائرة التوترات العسكرية والدولية، حيث اشتعلت ساحات القتال تحت آليات قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والقوات الداعمة لرئيس حكومة والوفاق فايز السراج، بينما القصف المتبادل يتواصل من الطرفين.

وتشير تقديرات عسكرية إلى أن الجيش الليبي بقيادة حفتر يتقدم على الأرض ويزيد من نفوذه على الأراضي الغربية.

من جهة أخرى، خرج رئيس المجلس الأعلى للحكومة خالد المشري وأكد أنهم مستعدون لتجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة لإنقاذ ليبيا، في الوقت الذي يواجه فايز السراج موجة استقالات في حكومته كان آخرها استقالة وزير العدل الليبي محمد لملوم.

وبحسب تقارير أممية، فإن المشهد الدامي في ليبيا يهدد حياة آلاف المهاجرين والنازحين، حيث يحاصر أكثر من 5000 آلاف لاجئ في مراكز اعتقال على الساحل الليبي، تم إجلاء نحو 150 منهم فقط.

فيما دفعت الصورة الليبية القاتمة مجلس الأمن للإعلان عن جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمحاولة إنقاذ مسار السلام المتعثر، بينما دعت فرنسا مجددا للاتفاق على إجراء الانتخابات في أقرب وقت كمخرج من الأزمة.