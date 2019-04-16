قطر تتهم حفتر بعرقلة جهود الحوار الليبي

نشر وزير خارجية قطر تغريدة عبر حسابه في تويتر يتهم فيها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بعرقلة جهود بدء الحوار الوطني.

كما دعا محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى فرض حظر فعال للسلاح على الجيش الوطني.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري استمرار تقدم الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس وتمكنه من فرض سيطرته على مناطق جديدة.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، إن الاشتباكات مستمرة على أكثر من محور في طرابلس، لافتا إلى أن المدنيين يشكلون التحدي الأكبر أمام قوات الجيش في معركة طرابلس.

وكشف المتحدث عن مخطط لحكومة الوفاق لشن هجوم على مدينة ترهونة، مؤكدا جهوزيتهم لصد هذا المخطط.

وبشأن الإمكانيات، قال المسماري إن الجيش يمتلك حاجياته اللازمة لحسم معركة طرابلس.