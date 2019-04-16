ليبيا.. مشروع قرار بريطاني يدعو لوقف المعارك

حصلت "الحدث" على نسخة من المسودة الأولية لمشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن حول ليبيا، ستقوم الدول الأعضاء بمناقشته خلال الأيام القادمة.

ويعبّر المشروع عن القلق العميق تجاه النشاطات العسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس، والتي اعتبرها مهددة لاستقرار ليبيا، مطالباً جميع الأطراف بالتهدئة الفورية والالتزام بوقف إطلاق النار.

كما دعا جميع الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها على الأطراف في ليبيا لضمان الالتزام بتطبيق هذا القرار، معبراً عن انزعاج المجلس بسبب الآثار الإنسانية الخطيرة للعمليات العسكرية الجارية.

كذلك شدد مشروع القرار على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان الإيصال غير المشروط للمساعدات الإنسانية، مطالباً الأطراف الليبية بالانخراط في محادثات تحت إشراف المبعوث الخاص، غسان سلامة، بهدف إيجاد حل سياسي.

يذكر أن مجلس الأمن يؤكد أن الوضع في ليبيا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، في إشارة إلى أن القرار سيكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

هجوم على ترهونة

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن "حكومة الوفاق تخطط لشن هجوم على مدينة ترهونة"، متعهداً بدفاع الجيش عنها.

وتقع المدينة على بعد 88 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

وقال المسماري إن "الجيش حقق تقدماً خلال الـ24 ساعة وثبت أقدامه بالمناطق الجديدة في طريقه نحو العاصمة طرابلس"، لافتاً إلى أن "القيادات الميدانية في الجيش أكدت إمكانية حسم معركة طرابلس بسرعة".

كما أوضح أن "الإمدادات تتدفق بيسر وسهولة إلى كافة قوات الجيش وتتيح له تنفيذ العمليات المطلوبة".

وتحدث المسماري عن ما وصفه بأساليب "قذرة" تنفذها قوات حكومة الوفاق "بقصف صواريخ من الجراد على ضواحي في طرابلس"، الأحد، لتأليب مواطني العاصمة على قوات الجيش.

كذلك أضاف أن ميليشيات "الوفاق" أغدقت الأموال على بعض القبائل لشراء ولائها، محذراً من أن هذه "القبائل ستدفع ثمناً غالياً" من حياة أبنائها.